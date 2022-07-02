На Миколаївщині рятувальники за добу ліквідували чотири повʼязані з ворожими обстрілами пожежі

Також вони завершили розбір конструкцій будинку, в який потрапила російська ракета.

За минулу добу вогнеборці Миколаївської області загасили чотири пожежі, повʼязані з ворожими обстрілами.

Загалом на Миколаївщині за 1 липня зафіксували 15 загорянь, повідомили в пресслужбі ДСНС.

Через потрапляння боєприпасів у Миколаєві загорівся вантажний автомобіль. Також внаслідок обстрілу спалахнув склад, робоча вежа і суха трава. Вогонь охопив 3700 кв. метрів.

Крім того, від обстрілів загорілася хвойна підстилка і ліс на площі в один га в урочищі Галицинівської ТГ. Пожежа чагарників і трави на відкритій території цієї громади охопила 4,5 га.

"Протягом 1 липня піротехніки відпрацювали 19 звернень, вилучили та знищили два боєприпаси. Загалом з початку війни відреаговано на 3434 виклики, вилучено 2906 вибухонебезпечних предметів. 1 липня пошукові роботи на місці трагедії в п'ятиповерховому житловому будинку Миколаєва, а також розбір конструктивних елементів зруйнованої будівлі, куди вранці 29 червня влучила рашистська ракета, завершено. Підрозділами оперативно-рятувальної служби загалом з-під завалів деблоковано тіла 8 загиблих. В результаті надзвичайної ситуації постраждало 6 осіб", – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, зранку 29 червня по Миколаєву та передмістю обласного центру Росія випустила понад 10 ракет. Влучили у багатоповерхівку, базу відпочинку та гаражний кооператив.

Уранці 28 червня російська армія вдарила по Миколаєву та Очакову. В Очакові загинули троє людей, зокрема дитина. Поранень зазнали ще шестеро.