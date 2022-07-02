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Затримали прикордонника, який вимагав 10 тис. доларів в українця призовного віку

Під час одержання 5 тис. доларів його затримали. 

Затримали прикордонника, який вимагав 10 тис. доларів в українця призовного віку
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

За фактом одержання неправомірної вигоди затримано військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прикордонник вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 000 доларів США за перетин державного кордону. Під час одержання 5 тис. доларів США його затримали правоохоронці.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначають у Офісі генпрокурора. 

Фото: ОГПУ

Нагадаємо, що військовослужбовці Чопського загону викрили дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.

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