Під час одержання 5 тис. доларів його затримали.

За фактом одержання неправомірної вигоди затримано військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прикордонник вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 000 доларів США за перетин державного кордону. Під час одержання 5 тис. доларів США його затримали правоохоронці.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначають у Офісі генпрокурора.

Фото: ОГПУ

Нагадаємо, що військовослужбовці Чопського загону викрили дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.