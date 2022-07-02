За фактом одержання неправомірної вигоди затримано військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, прикордонник вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 000 доларів США за перетин державного кордону. Під час одержання 5 тис. доларів США його затримали правоохоронці.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначають у Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, що військовослужбовці Чопського загону викрили дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.