​На Закарпатті протягом доби дев’ятеро чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон

Впродовж минулої доби військовослужбовці Чопського загону викрили дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Двох правопорушників затримали вчора вночі у горах в районі населеного пункту Кам’яниця Ужгородського району. Обидва мали намір незаконним шляхом дістатися Словаччини.

Ще один затриманий прямував у бік кордону на таксі. Він попросив водія підвезти його до прикордонного села Палло, звідки мав продовжити подорож пішки. На заваді його протиправним планам став прикордонний наряд відділу "Ужгород".

У залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)" правоохоронці відмовили у пропуску 47-річному киянину, який прямував в Угорщину за недійсним документом, що не дає права на перетин кордону.

Інших п’ятьох чоловіків викрили на спробі виїхати за кордон з використанням підроблених документів. Четверо правопорушників вдавали з себе осіб з інвалідністю, ще один надав на контроль фейкові документи студента, що навчається за кордоном. Як вони згодом розповідали прикордонникам, за такі документи їм довелося заплатити від 50 до 1 700 доларів США.

"Окрім того, один з них спробував «домовитися» з правоохоронцями про пропуск за «липовими» документами, запропонувавши хабар у розмірі 1000 доларів США. Прикордонники на таку пропозицію не пристали і викликали у пункт пропуску співробітників Нацполіції. Тепер чоловікові належить відповідати перед законом ще й за кримінальне правопорушення, передбачене ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»", - додали в ДПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

У всіх випадках правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону. Також у їхніх діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК (ухилення від призову за мобілізацією).

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, в травні прикордонники затримали чоловіка, який намагався дістатися до Словаччини на надувному човні.