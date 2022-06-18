"На спині є окрема тоненька пластина спресованого паралону, щоб п'яним було легше падати".

Українські захисники "проінспектували" трофейний російський бронежилет і поділилися враженнями від знахідки.

Фото опублікували на Facebook-сторінці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Сміялися усім підрозділом. Попереду стрічка з 5 кишенями для прямокутників з текстоліту, на спині 2 стрічки з 4 кишенями для напівкруглих пластинок з нержавійки, а кишені для гранат на ґудзиках. Крім того, на спині є окрема тоненька пластина спресованого паралону, щоб п'яним було легше падати", - розповіли бійці.

Воїни зіронізували, чи то в Росії такий "потужний волонтерський рух", чи "все по стандарту "аналоговнєт".

"Очікуємо далі побачити орків у мішках для картоплі замість форми і з сумочками у клітиночку замість рюкзаків", - наголосили українські військові.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують списані бронежилети. В них тканина практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

Полонені мобілізовані студенти з ОРДО розповіли, що під час відправки на війну проти України їм "дали по іржавому автомату і штик-ножу".