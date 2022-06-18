За три доби в ОРДЛО було знищено мінімум сім складів зі значною кількістю боєприпасів, - InformNapalm

"Лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис.тонн боєприпасів".

За останні три доби в тимчасово окупованих районах Донеччини і Луганщини було знищено щонайменше сім ворожих складів із боєприпасами.

Про це повідомили в міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm.

"За останні 72 години на території ОРДЛО високоточними ударами було уражено як мінімум 7 об'єктів, на яких розміщувались значні запаси боєприпасів, починаючи з 2014-2015 років. 7 пострілів і 7 знищених цілей з БК. Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис.тонн боєприпасів", - розповіли волонтери.

В InformNapalm зазначили - місцеві знають, що "рашисти намагаються "розмити успіхи ЗСУ", прострілюючи центр міста меншими калібрами (проводять типові дії, які характеризуються як операції "під чужим прапором"), щоб залякати місцеве населення і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ виключно по складах боєприпасів".

У спільноті зауважили - вся ця інформація про уражені ворожі склади "вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті дій сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові спроможності армії РФ та зрізає наступальний потенціал рашистів на Донбасі".

Нагадаємо, 16 червня в місті Хрустальний (Луганщина) "злетів" у повітря склад з боєприпасами.