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На Луганщину росіяни підтягнули всі резерви, найближчими днями можуть відбутися великі наступи, - Гайдай

"Важкі бої були в Метьолкіному. Чекаємо на нічні події".

На Луганщину росіяни підтягнули всі резерви, найближчими днями можуть відбутися великі наступи, - Гайдай

Росія підтягнула всі свої резерви на Луганщину.

Про це заявив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що найближчими днями варто очікувати на великі ворожі наступи.

"Росіяни кинули всі резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки. Намагаються встановити повний контроль над обласним центром та "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут... Важка ситуація в села-сателітах Сєвєродонецька. Важкі бої були в Метьолкіному. Чекаємо на нічні події", - повідомив Гайдай.

Він підкреслив, що окупанти не мають успіху в боях і масово гинуть.

Також очільник Луганщини зазначив, що люди, які перебувають у сховищах заводу "Азот" відмовилися від евакуації.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що Росія односторонньо оголошує гуманітарні коридори нібито для евакуації українців із Сєвєродонецька. Населення міста можуть депортувати вглиб тимчасово окупованої території.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в результаті вогневого ураження та штурмових дій ворожі підрозділи мають частковий успіх у населеному пункті Метьолкіне, намагаються тут закріпитися. 

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