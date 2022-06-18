Через пункт пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово не пускатимуть пасажирські автобуси, - Львівська ОВА

На пункті пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово заборонять оформлення пасажирських автобусів на в'їзд у Польщу.
Про це повідомили у Львівській ОВА.
В адміністрації пояснили, що заборона триватиме 2-3 тижні, поки не облаштують модульний автобусний термінал на ділянці дороги А4. Обмеження руху автобусів погодили з польською стороною.
В ОВА наголосили, що на період облаштування терміналу міжнародні пасажирські перевізники можуть скорегувати свої графіки/маршрути руху, а для перетину кордону обирати такі пункти пропуску:
- "Грушів-Будомєж",
- "Шегині-Медика",
- "Рава-Руська - Хребенне".
Про відновлення руху через пункт пропуску "Краківець-Корчова" повідомлять.