Через пункт пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово не пускатимуть пасажирські автобуси, - Львівська ОВА

Заборона діятиме 2-3 тижні, поки не облаштують автобусний термінал.

На пункті пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово заборонять оформлення пасажирських автобусів на в'їзд у Польщу.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

В адміністрації пояснили, що заборона триватиме 2-3 тижні, поки не облаштують модульний автобусний термінал на ділянці дороги А4. Обмеження руху автобусів погодили з польською стороною.

В ОВА наголосили, що на період облаштування терміналу міжнародні пасажирські перевізники можуть скорегувати свої графіки/маршрути руху, а для перетину кордону обирати такі пункти пропуску:

"Грушів-Будомєж",

"Шегині-Медика",

"Рава-Руська - Хребенне".

Про відновлення руху через пункт пропуску "Краківець-Корчова" повідомлять.