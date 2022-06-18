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Через пункт пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово не пускатимуть пасажирські автобуси, - Львівська ОВА

Заборона діятиме 2-3 тижні, поки не облаштують автобусний термінал.

Через пункт пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово не пускатимуть пасажирські автобуси, - Львівська ОВА
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

На пункті пропуску "Краківець-Корчова" тимчасово заборонять оформлення пасажирських автобусів на в'їзд у Польщу.

Про це повідомили у Львівській ОВА.

В адміністрації пояснили, що заборона триватиме 2-3 тижні, поки не облаштують модульний автобусний термінал на ділянці дороги А4. Обмеження руху автобусів погодили з польською стороною.

В ОВА наголосили, що на період облаштування терміналу міжнародні пасажирські перевізники можуть скорегувати свої графіки/маршрути руху, а для перетину кордону обирати такі пункти пропуску:

  • "Грушів-Будомєж", 
  • "Шегині-Медика", 
  • "Рава-Руська - Хребенне".

Про відновлення руху через пункт пропуску "Краківець-Корчова" повідомлять.

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