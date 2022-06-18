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​СБУ викрила схему розкрадання 10 мільйонів гривень столичною БТІ та ІТ-компанією

Оголосивши тендер на проведення робіт, чиновники бюро технічної інвентаризації створили штучні умови для перемоги потрібної фірми.

​СБУ викрила схему розкрадання 10 мільйонів гривень столичною БТІ та ІТ-компанією
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів, яку організували в Київському міському бюро технічної інвентаризації спільно з представниками афілійованої ІТ-компанії.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Щоб провести цифрову трансформацію у сфері обліку нерухомого майна, БТІ провело тендер на загальну суму 30 млн грн. Чиновники бюро створили штучні умови для перемоги потрібної фірми.

"При цьому посадовці завідомо завищили кошторис відповідних послуг і вивели частину грошей через конвертаційний центр на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур. Під час обшуків в комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та за місцями проживання організаторів оборудки правоохоронці виявили печатки і документи понад 30 фіктивних фірм, документацію, серверне обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорну бухгалтерію з доказами протиправних дій", - розповіли в Службі безпеки.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

У спецслужбі кажуть - за висновками судово-економічної експертизи, учасники оборудки розікрали майже 10 млн грн.

В СБУ повідомили, що заступнику начальника київського БТІ та керівнику приватної компанії повідомили про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Також вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Фото: Служба безпеки України

Триває досудове розслідування, яке дасть змогу встановити і притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, цьогоріч у січні журналісти "Схем" викрили фінансові зловживання на будівництві Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, на який мають звозити ядерні відходи з трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької і Південноукраїнської.

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