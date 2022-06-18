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Армія РФ втратила 37 592 військових, – перехоплені дані російських штабів

Аваков повідомив про справжні втрати Росії в Україні.

Армія РФ втратила 37 592 військових, – перехоплені дані російських штабів
Фото: Макс Требухов

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про те, що вдалося перехопити внутрішньо штабне зведення російських втрат.

Про це Арсен Аваков написав у Telegram.

“Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37 592 особи. Ця цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю 17 червня це 9 457 загиблих”, – написав він.

Аваков додав, що втрати Росгвардії з початку військових дій становлять 1 788 вбитими.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби ЗСУ ліквідували близько 200 російських військових, дев’ять танків, один літак та десять броньованих машин.

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