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На Запоріжжі дезертирували понад 60 росіян

Окупанти втекли з гуртожитку.

На Запоріжжі дезертирували понад 60 росіян
Фото: тг канал Белгород Новости

У Михайлівці Василівського району Запорізької області зафіксували випадок дезертирства серед російських солдатів.

Про це повідомили Сили оборони Запорізького регіону. 

За даними розвідки, з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання військ РФ, стався випадок дезертирства 60 окупантів.

"Також окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення, приватні підприємства та державні установи, незаконно конфісковувати їх майно. У Бердянському та Мелітопольському районах окупанти викрали 5 автомобілів, що належать місцевим жителям і підприємствам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з війни в Україні втікають не лише рядові російські солдати, а й командири. Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднила українська Служба безпеки.

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