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Російські командири втікають із війни, а мобілізованих з ОРДЛО називають "м'ясом", - СБУ

"Один из начальства вообще в россию с*бался".

Російські командири втікають із війни, а мобілізованих з ОРДЛО називають "м'ясом", - СБУ
Фото: ukrinform.ua

З війни в Україні втікають не лише рядові російські солдати, а й командири.

Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яке оприлюднила українська Служба безпеки.

"Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдём". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался", – розповів загарбник своїй дружині. 

Вона порадила окупанту не втікати, бо це дезертирство. Але найманець зауважив - він мобілізований з ОРЛО (окупованої росіянами Луганщини), тож відповідно до документів його на війні юридично немає.

"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий манёвр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", – обурився загарбник.

"Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким "росіяни своїх не кидають". Навпаки – вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що в росармії почастішали випадки звільнення великої кількості особового складу через відмову від участі в бойових діях на території України.

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