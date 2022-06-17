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На Луганщині проводиться “тиха” евакуація, бо окупанти обстрілюють місця зборів, – Гайдай

У Луганській області гинуть багато цивільних.

На Луганщині проводиться “тиха” евакуація, бо окупанти обстрілюють місця зборів, – Гайдай
Наслідки обстрілів у Лисичанську. Ілюстративне фото
Фото: ДСНС у Facebook

Наразі дуже важкі бої тривають у Сєвєродонецьку, в районі Золотого і Тошківки. Прострілюється Лисичанськ.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Кажуть, орки втомлюються... Ті, хто приходять, втомлюються, але вони поки що не закінчуються. Як таргани лізуть”, – сказав Сергій Гайдай.

Він зазначив, що Луганська ОВА разом із волонтерами, поліцією, ДСНС та військовими намагаються завозити гуманітарні вантажі. Проводити евакуацію населення вкрай складно.

“Займаємося “тихою евакуацією”. Розуміємо, що анонсувати евакуацію не можна – росіяни обстрілюють місця збору або наші гуманітарні центри”, – зазначив він.

Попри заяви окупантів, Сєвєродонецьк не захоплений, дуже потужні обстріли у Лисичанську.

“Є багато загиблих. Вчора росіяни провели авіаудар по будинку, де люди ховалися від обстрілів”, – сказав голова ОВА.

Нагадаємо, після загибелі на Луганщині французького журналіста Фредеріка Леклерк-Імхоффа Сергій Гайдай заявив про те, що евакуація з області офіційно зупинена.

 

 

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