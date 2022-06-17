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Українці зі статусом ВПО отримають грошову допомогу від криптобіржі Binance

Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України.

Українці зі статусом ВПО отримають грошову допомогу від криптобіржі Binance
Фото: Михайло Федоров у Telegram

Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом ВПО. Упродовж трьох місяців виплати у розмірі 75 доларів щомісячно будуть надходити на криптогаманець, а потім їх можна вивести на банківську картку.

Про це пише сайт Міністерства цифрової трансформації.

Щоб отримати допомогу від Binance, необхідно пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Kyiv, “Паляниця” та iSans. Подати заявку на фінансування можна за адресою [email protected] Пілотний проєкт запустили у Львівській області і вже тисяча осіб отримали виплати.

До цього Binance вже здійснили виплати 1 713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, та загалом планують допомогти 5 000 біженцям з України.

Від початку повномасштабної війни РФ в Україні компанія Binance демонструвала потужну підтримку України. Вводила санкції проти РФ і регулярно посилювала їх, а також надала 10 млн доларів на допомогу українським біженцям.

Виплата коштів стала можливою завдяки співпраці Мінцифри із засновником Binance – CZ.

Нагадаємо, найбільша у Європі криптобіржа WhiteBIT викупила в Kalush Orchestra кришталевий мікрофон Євробачення-2022 за 900 тис. Доларів.Ці кошти будуть витрачені на допомогу ЗСУ.

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