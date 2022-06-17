Українські військові надали відео влучання ракети у ворожий буксир "Васілій Бєх", який намагався доставити до острова Зміїний техніку та нових окупантів.
Ролик опубліковано міською радою Одеси.
На ньому видно прицільне влучання ракети в корабель, після чого він вибухнув і загорівся.
Стратком ЗСУ в Telegram пише, що в судно поцілили з ракет Harpoon. Такі ракети Україні надавали міжнародні партнери.
За оцінкою ОК "Південь", знешкоджено близько 70% осіб, які перебували на судні. Буксир перевозив озброєння, зокрема ЗРК "Тор".