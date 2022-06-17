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Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"

Судно моментально охопив вогонь. 

Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
Фото: скріншот

Українські військові надали відео влучання ракети у ворожий буксир "Васілій Бєх", який намагався доставити до острова Зміїний техніку та нових окупантів.

Ролик опубліковано міською радою Одеси. 

На ньому видно прицільне влучання ракети в корабель, після чого він вибухнув і загорівся. 

Стратком ЗСУ в Telegram пише, що в судно поцілили з ракет Harpoon. Такі ракети Україні надавали міжнародні партнери. 

За оцінкою ОК "Південь", знешкоджено близько 70% осіб, які перебували на судні. Буксир перевозив озброєння, зокрема ЗРК "Тор". 

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