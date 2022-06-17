Ворог здійснив мінометні обстріли Сумщини, ракетні атаки на Донеччині та вкотре вдарив по Миколаєву, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

У Запорізькій області вчора ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи. Горіли складські приміщення заводу на загальній площі 800 кв. м. Пожежу загасили. Хімічної загрози для населення міста та області наразі немає. Постраждалих немає, йдеться у зведенні ОВА.

В Сумській області ніч минула неспокійно – були мінометні обстріли кордону. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

На Дніпропетровщині пізно ввечері ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Ніхто не постраждав. Вночі була одна повітряна тривогая. На ранок спокійно.

У Харкові ніч знову із обстрілами, зокрема крайнього північного району міста. Постраждалих немає. По області окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Харківському районах, Зочівській громаді. Горіли господарча споруда, гараж, автомобіль, а також трава на відкритій території. На Ізюмському напрямку тривають бої. Загалом протягом доби один постраждалий – в Ізюмському районі.

На Луганщині постійні артобстріли Сєвєродонецька та Лисичаська. Ракетний авіаудар по будинку культури, де переховувалися жителі Лисичанська, троє людей загинуло, семеро – госпіталізовані. Авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також перебували люди. Від обстрілів на вулиці загинув місцевий мешканець. Також стало відомо про двох загиблих у старих районах. В Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському – 18 будинків, у Врубівці – сім. Багато пошкоджень в селищі Синецький під Сєвєродонецьком. Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю І прохідної "Азоту", там майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів. Всього восьмеро загиблих та восьмеро поранених серед цивільних.

У Донецькій області обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", удари ракетами Х-22, Х-59МК. В епіцентрі обстрілів – Авдіївка, смт. Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, с. Новоукраїнка, с. Неліпівка, смт. Курдюмівка, смт. Очеретине. Пошкоджено 29 об’єктів: 20 житлових будинків, центр дитячої творчості, приміщення виправної колонії, шахта, амбулаторія, санаторій-профілакторій, підприємство. Один цивільний загинув, двоє постраждали.

На Миколаївщині сьогодні вранці по обласному центру ворог завдав кількох ракетних ударів. Пошкоджено житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, одна людина загинула, шістьох поранено, зокрема дитину. Наразі ведуться рятувальні роботи. Інформація уточнюється. Також сьогодні зранку були обстріли у Широківській громаді, тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Миколаївський район: вчора о 20:00 вечора обстріл села Парутине Куцурубської громади. Двоє поранених. Інформація про пошкодження та руйнації уточнюється. Також обстрілів зазнало с. Шевченкове Шевченківської громади, внаслідок чого зайнялися три господарчі будівлі.

На Херсонщині стабільно напруженою залишається ситуація в окупованих населених пунктах всього Бериславського району. Постійні бойові дії, мародерства, вбивства та поранення мирних жителів, розтрощені будинки, знищена соціальна інфраструктура, заміновані поля, дороги, мости – такі наслідки у більшості сіл Високопільської, Нововоронцовської, Калинівської, Великоолександрівської та інших громад.

Нагадаємо, ЗСУ успішно відбили штурм та відкинули ворога від Золотого Луганської області. Бої за Сєвєродонецьк тривають, захисники протидіють наступу ворога.