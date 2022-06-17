Голова збройних сил Британії вважає, що Росія стратегічно вже програла війну

Адмірал стверджує, що сухопутні війська РФ уже знищені на 25%, а все, чого їм вдалося досягти – це окупувати невелику частину нових територій.

Очільник Збройних сил Великобританії адмірал Тоні Радакін вважає, що Росія вже "стратегічно програла" війну проти України і тепер є більш ослабленою стороною.

За його оцінкою, в РФ значні втрати, війська і ракети в неї майже добігають кінця, і вона ніколи не зможе захопити всю Україну, пише The Guardian.

"Це жахлива помилка з боку Росії. Росії ніколи не взяти під контроль Україну", – вважає він.

Найвисокопоставленіший військовий офіцер Британії стверджує, що у війні проти українців Москва вже втратила близько чверті своїх сухопутних військ.

"Росія вже стратегічно програла. НАТО сильніше, і Фінляндія та Швеція хочуть приєднатися", – додав він.

Радакін не виключає, що російська армія може досягти певних тактичних успіхів у найближчі тижні, однак РФ зазнає невдачі, бо задля окупації невеликої частини українських земель в російській армії поменшало на 25% потужності.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) зазначили, що війська РФ провели невдалі наступальні операції на північному заході від Слов’янська, а ЗСУ відновили підготовку до контрнаступу на захід від Ізюму.