Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Російські війська за вчора завдали кількох ракетних ударів по Сумщині. Є цивільні жертви
Російські війська за вчора завдали кількох ракетних ударів по Сумщині. Є цивільні жертви
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський доручив перевірити готовність чотирьох областей у разі нового вторгнення з боку Білорусі, – Данілов

Відбулося засіданя ставки Верховного головнокомандувача.

Зеленський доручив перевірити готовність чотирьох областей у разі нового вторгнення з боку Білорусі, – Данілов
Фото: ВВС

Президент України Володимир Зеленський на засіданні ставки Верховного головнокомандувача доручив провести перевірку готовності чотирьох областей у разі можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі програми “Говорить великий Львів”, пише Укрінформ.

“Що стосується напрямку Білорусі. Я хочу повідомити, що, крім РНБО, є ставка Верховного головнокомандувача… Вчора було засідання ставки, ми їх не робимо публічними, але вони проходять постійно. Президент зібрав ставку, і проговорювалося питання Білорусі. Давали оцінку всі наші органи, які до цього дотичні – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо Білорусі, скільки там військових РФ, які плани. Все це перебуває на контролі нашого Президента, і ставка вчора саме з цього приводу працювала доволі довго і я вважаю, що доволі ефективно”, – зазначив Данілов.

За його словами, результатом стало доручення – в чотирьох областях перевірять стан готовності “у разі, якщо будуть відбуватися повторні виклики для нашої країни”. 

Додамо, з РБ межують п'ять областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська.

Зазначимо, територія країни використовувалася як плацдарм для наступу Росії на Київ і Чернігів. Наразі збройні сили Білорусі проводять навчання.

Нагадаємо, на початку червня Зеленський заявив, що станом на зараз ризики повторного вторгнення з території Білорусі оцінюються як мінімальні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також