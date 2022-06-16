Ввечері 16 червня сталася пожежа на заводі "Коагулянт", що розташований у місті Пологи.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються", - розповіли в адміністрації.

Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

Влада області переконує - наразі ситуація є контрольованою. А рятувальники кажуть, що небезпеки для жителів області немає.

Нагадаємо, нещодавно рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Сєвєродонецькому Азоті, яка трапилася через влучання в завод ворожих снарядів.

Раніше харківські рятувальники за добу боролися з 20 пожежами, спричиненими ворожими обстрілами.