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В Запорізькій області горить хімзавод "Коагулянт", - ОВА

На місці працюють вогнеборці.

В Запорізькій області горить хімзавод "Коагулянт", - ОВА
Фото: Facebook/Коагулянт - підприємство хімічної промисловості

Ввечері 16 червня сталася пожежа на заводі "Коагулянт", що розташований у місті Пологи.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м. Дані щодо постраждалих уточнюються", - розповіли в адміністрації.

Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

Влада області переконує - наразі ситуація є контрольованою. А рятувальники кажуть, що небезпеки для жителів області немає.

Нагадаємо, нещодавно рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Сєвєродонецькому Азоті, яка трапилася через влучання в завод ворожих снарядів.

Раніше харківські рятувальники за добу боролися з 20 пожежами, спричиненими ворожими обстрілами.

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