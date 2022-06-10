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Харківські рятувальники загасили 20 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Постраждали приватні будинки, склади, вантажні автомобілі. 

Харківські рятувальники загасили 20 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Фото: ГУ ДСНС Харківської області у Telegram

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 43 оперативних виїзди, 35 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 20 пожеж, спричинених обстрілами.

Про це ГУ ДСНС Харківської області повідомляє у Telegram.

Зазначається, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Новобаварському (2), Шевченківському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (9), Ізюмському (1), Богодухівському (3) та Харківському (4) районах області. 

“У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, електропідстанція, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойні ліси", – йдеться в повідомленні. 

Зокрема, 9 червня, близько 8:02, унаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі області почалася пожежа на території виробничого підприємства, у складі з макухою (7 тонн). О 9:40 пожежу було ліквідовано.

О 17:20 під час повторного обстрілу виробничого підприємства, спалахнули 4 вантажні автомобілі, вогонь охопив площу 90 кв.м. Для ліквідації пожежі було задіяно 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 6 осіб особового складу ДСНС. О 20:00 пожежу було ліквідовано.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 5 зруйнованих об'єктах у Салтівському, Київському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. До них було залучено 66 рятувальників та 11 одиниць спеціальної техніки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 137 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, через російські обстріли із 7 по 8 червня пожежі сталися в Холодногірському районі Харкова, а також у двох районах області.

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