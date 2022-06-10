За добу армія окупантів втратила у війні проти українців 200 осіб

За минулу добу українські захинсики ліквідували ще 200 окупантів. Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня склали орієнтовно 31 900.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати:
- танків –1409 (+11)
- бойових броньованих машин – 3450 (+12)
- артилерійських систем – 712 (+1)
- РСЗВ – 222 (+9)
- засоби ППО – 97 (+1)
- літаків – 212 (+0)
- гелікоптерів – 178 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)
- крилаті ракети – 125 (+0)
- кораблі/катери – 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)
- спеціальна техніка – 54 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, вчора українська авіація завдала удару по опорному пункту окупантів у Херсонській області.