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За добу армія окупантів втратила у війні проти українців 200 осіб

Втрати російської армії з 24 лютого орієнтовно складають 31 900. 

За минулу добу українські захинсики ліквідували ще 200 окупантів. Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 10 червня склали орієнтовно 31 900.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ

Інші втрати:

  • танків –1409 (+11)
  • бойових броньованих машин – 3450 (+12)
  • артилерійських систем – 712 (+1)
  • РСЗВ – 222 (+9)
  • засоби ППО – 97 (+1)
  • літаків – 212 (+0)
  • гелікоптерів – 178 (+0)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10)
  • крилаті ракети – 125 (+0)
  • кораблі/катери – 13 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17)
  • спеціальна техніка – 54 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, вчора українська авіація завдала удару по опорному пункту окупантів у Херсонській області.

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