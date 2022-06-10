Закликаємо поважати міжнародне право, – Блінкен про страту іноземців в ОРДО

У США глибоко стурбовані рішенням так званого суду.

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення “суду” “ДНР” щодо страти двох британців та марокканця, які воювали на боці ЗСУ.

Про це Ентоні Блінкен написав у Twitter.

“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний “суд” та вироки законним комбатантам, які служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та її ставлеників поважати міжнародне гуманітарне право, включно із правами та захистом, що надається військовополоненим”, – заявив держсекретар США.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

Нагадаємо, у самопроголошеній “ДНР” "суд” засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України.

У пресслужбі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомили, що вирок винесли двом британцям Ейдену Асліну і Шону Піннеру, а також марокканцю Саадуну Брагіму.

В Інтернаціональному легіоні раніше оприлюднили заяву щодо інформації про смертні вироки для своїх бійців. У ній зазначили, що всі члени легіону є військовослужбовцями ЗСУ, тому "Ендрю Хілл, який кілька тижнів перебував у полоні в руках російських маріонеток, захищений Женевською конвенцією".

На рішення фіктивного “суду” про страту іноземців відреагували світові високопосадовці.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила цю ухвалу маріонеткової влади. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також виступила з категоричним засудженням дій російських “проксі” на окупованих територіях України.