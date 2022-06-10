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Закликаємо поважати міжнародне право, – Блінкен про страту іноземців в ОРДО

У США глибоко стурбовані рішенням так званого суду.

Закликаємо поважати міжнародне право, – Блінкен про страту іноземців в ОРДО
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення “суду” “ДНР” щодо страти двох британців та марокканця, які воювали на боці ЗСУ. 

Про це Ентоні Блінкен написав у Twitter.

“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний “суд” та вироки законним комбатантам, які служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та її ставлеників поважати міжнародне гуманітарне право, включно із правами та захистом, що надається військовополоненим”, – заявив держсекретар США.

Нагадаємо, у самопроголошеній “ДНР” "суд” засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України. 

У пресслужбі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомили, що вирок винесли двом британцям Ейдену Асліну і Шону Піннеру, а також марокканцю Саадуну Брагіму. 

В Інтернаціональному легіоні раніше оприлюднили заяву щодо інформації про смертні вироки для своїх бійців. У ній зазначили, що всі члени легіону є військовослужбовцями ЗСУ, тому "Ендрю Хілл, який кілька тижнів перебував у полоні в руках російських маріонеток, захищений Женевською конвенцією".

На рішення фіктивного “суду” про страту іноземців відреагували світові високопосадовці. 

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засудила цю ухвалу маріонеткової влади. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також виступила з категоричним засудженням дій російських “проксі” на окупованих територіях України.

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