ЗСУ зараз втрачає 100-200 людей щодня, – Подоляк

Це найбільші цифри, які були оприлюднені за час війни.

Втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у програмі Newshour BBC World Service.

Це найбільші цифри, які були оприлюднені за час війни.

Подоляк повідомив, що однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

За його словами, Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.

Зазначимо, на початку червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня втрачає 60-100 військових у війні проти Росії.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков написав у соцмережі Facebook, що Україна втрачає щодня до сотні бійців вбитими і до 500 пораненими.

Як написала 8 червня американська газета NYTimes.com, Розвідувальне управління Міністерства оборони США припускає, що кількість українських солдатів, які загинули в бою, аналогічна російським втратам.

Нагадаємо, американські спецслужби мають менше інформації, ніж хотілося б, про військові операції України, а обізнаність щодо ситуації в російської армії є значно кращою. Україна ділиться зі США лише своїми стратегічними цілями, а не детальними військовими планами. Американцям також не відомі точні втрати ЗСУ.