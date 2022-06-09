Головне за день. Четвер, 9 червня

Польські "Краби", санкції Зеленського проти Путіна, похмурі прогнози ООН та невідомий літак-порушник. Яким запам’ятається 106-й день повномасштабної війни.

Ворог не змінив свої плани й продовжує наступ у Східній операційній зоні, щоб повністю захопити Донеччину і Луганщину.

За інформацією заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова, на Сєвєродонецькому напрямку противник проводить штурмові дії для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком.

Про плани противника щодо Миколаєва та Одеси, а також ситуацію на інших напрямах – у нашій новині.

Олексій Громов також зазначив, що на окремих ділянках фронту наступ проводять ЗСУ, поступово звільняючи територію від окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти знищили сєвєродонецький Льодовий палац спорту.

"5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька… Вщент…", - написав Гайдай у своєму Telegram.

За повідомленням Генштабу, на околиці Тошківки ЗСУ відбили ворожий штурм, а на Слов’янському напрямку в районі Долини артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки росіян.

Про оперативну обстановку станом на 18.00 9 червня – в новині.

Сьогодні, 9 червня, було знищено колишню базу ПВК "Вагнер" у Кадіївці, на тимчасово окупованій території Луганщини.

Відео пожежі об'єкта оприлюднив полковник ЗСУ, військовий блогер Анатолій Штефан.

За даними міністра оборони Олексія Резнікова, до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб" – пʼятий вид артилерії 155-мм калібру, який вдалося залучити до захисту України.

Чотири інші – гармати М777 і FH70, САУ Caesar та M109A3.

Міністр додав, що зараз підготовку для роботи з новим озброєнням проходять або ж почнуть її незабаром понад 1500 українських військових. Детальніше – в нашій новині.

Європейська комісія обговорить питання надання Україні статусу кандидата в члени ЄС 17 червня.

Президія Європарламенту закликала глав країн-членів Євросоюзу ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС на саміті, який відбудеться в Брюсселі 23-24 червня.

У президії ЄП вважають, що ЄС має продемонструвати хоробрість, рішучість і далекоглядність у контексті війни РФ проти України.

Рішення відкрити в Києві регіональний офіс Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є визнанням важливості України для глобального співробітництва та розвитку.

Про це під час виступу на конференції ОЕСР заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент нагадав про майбутнє післявоєнне відновлення України на основі нового "Плану Маршалла".

Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти президента Росії Путіна.

Контроль за виконанням рішення Радбезу, якому надано чинності указом, покладено на секретаря РНБО.

Про які саме санкції йдеться – в нашій новині.

ООН попередила про "безпрецедентну хвилю голоду та злиднів" у світі через війну в Україні.

Генсек ООН вважає, що криза не омине жодну країну чи громаду.

3 трлн гривень або 103,9 млрд доларів. Таких прямих збитків станом на 8 червня зазнала економіка України внаслідок пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури.

У звіті KSE Institute (Kyiv School of Economics) також зазначається, що за останній тиждень відбулося зростання збитків, завданих підприємствам, закладам освіти та охорони здоров'я, дитсадкам, адмінбудівлям та складській інфраструктурі.

У ОРДО так званий "суд" засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України.

У пресслужбі 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців повідомили, що вирок винесли двом британцям Ейдену Асліну і Шону Піннеру, а також марокканцю Саадуну Брагіму.

У заяві Генштабу ЗСУ щодо статусу іноземних громадян, які беруть участь у бойових діях на території України в складі ЗСУ, наголошується, що Женевські конвенції 1949 року забороняють "будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні".

До кінця 2022 року Україна планує залучити ще 20 млрд доларів від міжнародних партнерів.

Про це на засіданні Комітету ВРУ з питань податкової, митної політики та банківської діяльності заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент LB.

Кредити та гранти будуть направлені на армію та покриття бюджетного дефіциту.

Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії.

На радіозапити чи візуальні сигнали від військових літаків-перехоплювачів літак не відповідав.

Російський олігарх Михайло Фрідман хоче отримати українське громадянство та перереєструвати до України свої основні активи.

На думку голови Нацагентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження. За його словами, російські олігархи втратять усе майно в ЄС, якщо не засудять публічно війну, президента країни-агресора Путіна, а також не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом.

У Києві за 105 днів повномасштабної війни одружилися 5 147 пар і народилися 3145 малюків: 1672 хлопчики та 1473 дівчинки. Серед новонароджених – 67 двієнь, розповіли в КМДА.

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