ЗСУ проводять наступ на окремих ділянках фронту, – Олексій Громов

На Східному напрямку тривають затяжні бої. ЗСУ стримують противника шляхом позиційної або маневреної оборони.

Про це в Медіацентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“Одночасно з веденням бойових дій по всіх лінії фронту, на визначених ділянках українські армійці проводять наступальні дії, щоб покращити оперативне положення та звільнити територію від окупантів”, – зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.