Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр

Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт. Мова йде про майже 164 тонни зіпсованих м’ясних консервів для військових.

Міноборони через суд змусило постачальника поставити якісний продукт. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

"Міноборони веде боротьбу з недобросовісними постачальниками харчування. Зараз Міноборони через суд зобов'язало постачальника неякісних м’ясних продуктів, консервів, йдеться про тушонку, поставити якісний продукт замість того, що був зіпсований", – заявила вона.

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