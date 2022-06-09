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У Запоріжжі будують другу лінію укріплення від ворога

У східних громадах області продовжуються бої. 

У Запоріжжі будують другу лінію укріплення від ворога
Фото: zaporizhzhia.city

Уся Україна допомагає технікою або лісом для ще однієї лінії оборони в Запоріжжі. Проводиться зведення бліндажів. Ворог "подумає сто разів, коли побачить перед собою укріплення", повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух на брифінгу. 

"На цей час очевидно, що основна мета ворога – це Луганська та Донецькі області. Там найбільша концентрація сил та засобів ворога. Разом з тим, по Запоріжжю, особливо у східних громадах, останніми місяцями йшли та йдуть бої з різним ступенем інтенсивності. Обстріли та інше. Звичайно, чим міцніша оборона, тим менше шансів у ворога зрушити з місця. Він сто разів подумає, коли побачить перед собою укріплення", – заявив він.

Старух запевнив, що Запоріжжя постійно посилює укріплення.

"З березня місяця продовжена ця робота. Після візиту глави держави ця робота вийшла на новий рівень", – зазначив голова ОВА. 

Він додав, що через територію Запорізької області продовжується виїзд біженців з інших областей.

"Але вже не в такому обсязі. Раніше у нас було по 8 тис. людей на добу. То вчора 1,5 тис. виїхали з окупованих територій. Зокрема, найбільша кількість наших людей виїжджає з Лівобережжя Херсонщини. Майже 400 людей вчора — це громадяни з Херсонщини. Менше виїжджає з Маріуполя через наш регіон", – заявив Старух. 

За його словами, людям надається можливість відпочинку та необхідна допомога, щоб вони змогли надалі рухатися у більш безпечні області.

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