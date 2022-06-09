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На Донеччині ЗСУ знищили два танки, транспортер та більше 10 російських окупантів

Решта танкових екіпажів в паніці відступили, відмовившись від подальших дій.

На Донеччині ЗСУ знищили два танки, транспортер та більше 10 російських окупантів
Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Воїни Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутних військ Збройних сил України знищили два танка, МТ-ЛБ та більше десятка російських окупантів на одному з основних напрямків - на Донеччині.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"На Донеччині завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг українським підрозділам. Зокрема, вчасно виявивши просування ворожих танків, розвідка передала координати артилеристам, які оперативно “накрили” ворожу бронегрупу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бій був недовгим, але результативним. Решта танкових екіпажів в паніці відступили, відмовившись від подальших дій.

В той же день, артилерійськими підрозділами був знищений будинок, де загарбники облаштували свої вогневі позиції. За даними розвідки, було знищення більше 10 окупантів.

Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua

Нагадаємо, станом на 9 червня Росія вже втратила в Україні 31 700 військових та 1 398 танків.

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