Повідомлено про підозру оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу "Більшовик" на 1 млрд гривень

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом оцінювачам приватної компанії, які підробили документи, занизивши ринкову вартість 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу (до 2018 року мав назву "Більшовик") на суму понад 1 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У межах розслідування кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації 27 жовтня 2021 року "Більшовика" встановлено, що його незаконне відчуження з державної власності відбулось за заниженою вартістю та на підставі підроблених документів. Зокрема, - звіту про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу.

У ДБР зазначили, що цей документ не відповідає вимогам законодавства, що підтверджено судовими експертизами.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу (Складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває.

Раніше у вказаному кримінальному провадженні слідчий суддя наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу.

Нагадаємо, раніше в ДБР повідомили, що реальна вартість 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" становить орієнтовно 4,5 млрд гривень. Тобто вартість "Більшовика" при приватизації занизили на 3 млрд гривень.

27 жовтня минулого року ФДМ провів перший із часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій підприємства. Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.