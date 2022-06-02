ДБР завершила досудове слідство за підозрою Медведчука в держзраді та порушенні законів і звичаїв війни

Йдеться про розграбування національних цінностей, антиукраїнський проєкт "Промінь" і збір інформації про дислокацію наших військ.

Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство в кримінальному провадженні за підозрою нардепа Віктора Медведчука в державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111, 438 КК України).

Обвинувальний акт буде найближчим часом направлено до суду, повідомили в пресслужбах ДБР та СБУ.

"Віктор Медведчук обвинувачується в тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії «Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» (перебуває в розшуці – це Тарас Козак, – Ред.), посадовими особами російської федерації та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу", – йдеться в повідомленні ДБР.

За даними слідства, Медведчук також допоміг російській владі проводити підривну діяльність проти України.

"Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації", – заявили в ДБР.

СБУ додає, що в цій же справі розслідували розробку антиукраїнського проєкту "Промінь".

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що ця підозра була оголошена Медведчуку ще до повномасштабного вторгнення Росії, тож збір інформації про місця дислокації захисників стосується того етапу війни, який почався у 2014 році.

Він також підозрюється в державній зраді та сприянні тероризму в так званій вугільній справі. Вона стосується закупівлі у 2014-2015 роках державою вугілля у двох підприємств на тимчасово окупованих територіях, що фактично перебувають у підпорядкуванні окупантів.

Крім того, ще одна справа стосується незаконного виведення з державної власності ділянки нафтопроводу.

Нині Медведчук перебуває під вартою. Його затримали після того, як він за допомогою російських спецслужб намагався перетнути кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії, президент якої є його кумом.