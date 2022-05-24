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​З Верховної Ради відкликали законопроєкт про розстріл дезертирів

Документ викликав хвилю обурення в соціальних мережах. 

​З Верховної Ради відкликали законопроєкт про розстріл дезертирів
Фото: rada.gov.ua

Законопроєкт №7351 про право вбивати солдатів у разі самовільного залишення місця дислокації та невиконання наказів командування відкликано з парламенту.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

У графі про проходження ініціативи вказано, що проєкт відкликано.

Авторами документа зазначені "слуги народу" Мар'яна Безугла, Георгій Мазурашу й Олександр Федієнко.

Вони пропонували прибрати із законодавства рядок, який передбачає застосування зброї проти порушників статуту, "не призводячи до смерті військовослужбовця". Мова йде про непокору солдата, опір чи загрозу командиру, застосування армійцем насильства і дезертирство. 

Профільний комітет законопроєкт пропустив з поправкою, що застосування зброї та заподіяння смерті можливе тільки в разі загрози життю командира або його підлеглих. 

Нагадаємо, у ВР працюють над законопроєктом, який передбачає заборону колаборантам займати виборні посади, зокрема, бути народними депутатами.

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