Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers Олександр Маринченко

У Святошинському суді Києва 18 травня свої версії події 20 лютого 2014 року озвучили обвинувачені в розстрілах на Майдані беркутівці Олександр Маринченко й Сергій Тамтура. Після цього обидва відмовилися від відповіді на питання прокурорів, потерпілих, їхніх представників та навіть своїх захисників.

Беркутівці заявили, що начебто не зробили на Майдані жодного пострілу, повідомляє Адвокатська дорадча група.

"Пострілів я ніяких не робив, бо ніякої загрози мені не було тоді", – сказав Маринченко про події 20 лютого.

Беркутівець наголосив, що з 18 по 21 лютого начебто "не бачив, щоб застосовувалась зброя як з боку міліції, так і з боку протестувальників".

"Ба більше, він зазначив, що навіть не чув про таке. Тоді як адвокати ексберкутівців упродовж судових слухань часто висловлювали думку про те, що активісти буцімто використовували вогнепальну зброю проти міліції й саме тому ті були вимушені стріляти", – зазначають адвокати потерпілих.

Схожа версія й у Тамтури.

З липня заплановані дебати в справі.

Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers Сергій Тамтура

Нагадаємо, Олександр Маринченко й Сергій Тамтура повернулися до Києва після того, як у грудні 2019 року їх обміняли на полонених українців з ОРДЛО. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.