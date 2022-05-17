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У справі Чауса дослідили знамениту дволітрову банку з 80 тисячами доларів

19 травня ВАКС продовжить досліджувати це відео, а згодом – безпосередньо гроші, які є речовим доказом у провадженні. 

У справі Чауса дослідили знамениту дволітрову банку з 80 тисячами доларів
Фото: Катерина Петренко

Вищий антикорупційний суд сьогодні дослідив протокол огляду місця події – відеозапис, на якому детектив оглядає вилучені гроші зі скляної банки з 80 тисячами доларів США, яку знайшли під парканом земельної ділянки судді Миколи Чауса

Про це інформує журналіст LB.ua із зали суду. 

У минулому засіданні 10 травня досліджували відеозаписи обшуків автомобіля і земельної ділянки в Києві біля озера Малинівка, а також кабінету Чауса. Ці слідчі дії проводили ввечері 9 серпня 2016-го. Зокрема, з машини і з ділянки вилучали банки з доларовою готівкою: 70 і 80 тисяч доларів відповідно. 

Сьогодні ВАКС дослідив слідчу дію стосовно вмісту другої банки. На відео видно, як в нічний час доби детективи НАБУ перераховували і демонстрували під фіксацію кожну грошову купюру в американській валюті. Працівники бюро зачитали номер і серію кожної банкноти по 100 доларів США. 

“Незрозуміло, звідки вони беруть гроші. Незрозуміло, що відбувається. Вони кудись ходять, щось беруть, ось підносять. Тривалі перерви, з одного перескакують на інше. Відбувається збій відеофіксації”, – висловлювався на свій захист Микола Чаус. 

19 травня ВАКС продовжить досліджувати це відео, а згодом – безпосередньо гроші, які є речовим доказом у провадженні. 

Нагадаємо, Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя поклав у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі до Молдови.

На початку квітня минулого року повідомляли, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою. 

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача. 17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали. 

У середині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

У МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ. 30 липня довкола особи Чауса розгорнувся новий скандал. 

ЗМІ повідомили, що екссуддю виявили в селі на Вінниччині – нібито він сам прийшов і попросив подзвонити правоохоронцям. Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці затримали Чауса, який раніше був викрадений у Молдові. Водночас НАБУ стверджувало, що особи, які його затримали, не виходять на зв'язок. Зрештою, Чауса в кортежі СБУ, за яким гналися автівки НАБУ, відвезли в слідчий ізолятор Служби безпеки. 

Зараз справа про можливе хабарництво Чауса слухається у ВАКС. З серпня він був під домашнім арештом, а потім запобіжний захід змінили на заставу. 8 лютого він її сплатив у розмірі 718 000 гривень. 

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