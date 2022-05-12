Ексначальника департаменту Нацполіції судитимуть за майже 1 млн гривень хабаря від постачальника вибухозахисного обладнання

Колишнього начальника департаменту Національної поліції судитимуть за одержання майже 1 млн гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Прокурори САП скерували обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду.

Колишній начальник департаменту обвинувачується в тому, що, попри обізнаність про потребу підрозділів Національної поліції в зоні АТО в забезпеченні їх вибухозахисним обладнанням, зажадав від постачальника відкат для себе в розмірі майже 1 млн гривень за постачання такого обладнання.

Кошти, які він отримав у вищевказаного постачальника, були легалізовані через підконтрольні йому підприємства. “Дії ексначальника одного з департаментів Нацполіції кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України, а директора товариства, який надав неправомірну вигоду, – за ч. 3 ст. 369 КК України”, – йдеться в повідомленні.

Ексначальник ухилявся від явки до прокурора для отримання обвинувального акта та переховувався від слідства.

9 травня слідчий суддя ВАКС за результатом розгляду клопотання прокурора застосував до нього запобіжний засіб, зобов’язавши носити електронний засіб контролю та не відлучатися з Київської області.

Нагадаємо, у Чернівецькій області генерального директора лікарні викрили на незаконному використанні автомобілів швидкої допомоги.