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Мешканця Маріуполя, який передав РФ інформацію про тунелі на Азовсталі, підозрюють у держзраді

Підозру вручили заочно.

Мешканця Маріуполя, який передав РФ інформацію про тунелі на Азовсталі, підозрюють у держзраді
Фото: ОГП

Мешканцю Маріуполя, який передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів на Азовсталі повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування ПРАТ «МК Азовсталь» також повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

За даними слідства, підозрюваний передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату.

“З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, які там перебувають”, – зазначили у прокуратурі.

Отриману від підозрюваного інформацію загарбники зафіксували на відео та розповсюдили у мережі Інтернет з метою проведення пропагандистської діяльності та демотивації захисників Маріуполя.

Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами РФ території, про підозру йому повідомлено заочно.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

На території Азовсталі перебувають захисники Маріуполя, зокрема полк "Азов", 36 бригада морської піхоти, прикордонники та правоохоронці. В укриттях також були сотні мирних людей, які ховалися від російських бомб. 

Нагадаємо, на Херсонщині про підозру у державній зраді повідомили начальнику виправної колонії на Херсонщині, який співпрацював з окупантами.

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