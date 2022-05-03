Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок Царьову

Його, зокрема, визнали винним у публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України.

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України та кандидату у президенти Олегу Царьову.

Про це пише “Судовий репортер”.

Його визнали винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України – у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

Йдеться про висловлювання Царьова під час президентської виборчої кампанії у квітні-травні 2014 року. Зокрема, в ефірі “Громадського телебачення”, “Росія 24” і російського “1 каналу”.

“Царьов критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, а також пропагував ідею децентралізації влади аж до створення Федеративної республіки Новоросія, куди ввійдуть Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області”, – йдеться у повідомленні.

Серед доказів — показання двох колишніх держохоронців, які супроводжували Царьова під час перевиборчої кампанії 2014 року, а також відеозаписи програм за участі політика та їх розшифровки і лінгвістичні експертизи.

Суд звернувся до президента Володимира Зеленського із поданням щодо позбавлення Царьова ордена “За заслуги” ІІІ ступеня. Цей орден він отримав у 2011-му від президента Віктора Януковича.

“Царьов після скоєння кримінального правопорушення продовжив антиукраїнську діяльність… Зокрема, за умов розв’язання політичним керівництвом Російської Федерації агресивної війни проти України, яка триває з 2014 року і перейшла в фазу справжнього геноциду української нації із проявами знущання і насильства над цивільними, включно з дітьми і жінками… Згідно з загальнодоступними даними зі ЗМІ, приймав активну участь спільно з російськими військовими у заходах, прикриваючись благодійною місією у формі псевдодопомоги жителям Київської області… Коли російські військові знищували все, що було живого на території України. Враховуючи відсутність в обвинуваченого загальноетичних та загальноприйнятих людських засад в частині поваги до державних інституцій і також держави Україна в цілому. Незважаючи на етнічне українське походження і певний досвід державної служби, суд просить позбавити державної нагороди”, – йдеться у рішенні.

Видання зазначає, що у березні 2022 року Царьов опинився у Київській області. Як повідомив журналіст Денис Казанський, політик прибув разом із російською армією, прикриваючись необхідністю доставити “гуманітарний вантаж”.

Нагадаємо, у червні 2014 року Царьов очолив "парламент" союзного утворення "ДНР" і "ЛНР". Втім, від ідеї об'єднати "ДНР" і "ЛНР" у Росії незабаром відмовилися, і "парламент" функціонувати перестав.