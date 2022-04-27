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Українському політв'язню Дмитрові Штиблікову російський суд дав 19 років і 6 місяців тюрми, - Денісова

Вирок оголосили в Південному окружному воєнному суді м. Ростова-на-Дону.

Українському політв'язню Дмитрові Штиблікову російський суд дав 19 років і 6 місяців тюрми, - Денісова
Дмитрий Штыбликов
Фото: facebook.com/crimeahrg

Російський суд відправив на 19 років і 6 місяців у колонію суворого режиму українського політв'язня Дмитра Штиблікова. 

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

Вирок оголосили за новим звинувачення у нібито "державній зраді". Після тюрми Штибліков має відбути ще рік обмеження волі.

"Ця справа була заздалегідь сфальшована. Спочатку в листопаді 2016 року тортурами та тиском вибили покази, а далі, не маючи жодного доказу, всі ті ж показання використали, аби сфабрикувати нову «справу», підло дочекавшись поки за першою справою закінчиться термін позбавлення волі!", - наголосила Денісова.

За її словами, Дмитро Штибліков у листопаді 2017 року "був незаконно засуджений так званим "Севастопольським міським судом" до 5 років колонії суворого режиму та штрафу у розмірі 200 тисяч російських рублів за ст. 222.1  (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв) та статтею 281 (підготовка диверсії) КК РФ. Він був затриманий ще 08.11.2016 року".

У новий термін суд врахував позбавлення волі, починаючи з листопада 2016 року. Тож Дмитро Штибліков повинен провести безпідставно в російському ув’язненні ще 14 років.

"Дії рф щодо громадянина України є незаконними, висунуті обвинувачення - надуманими та політично вмотивованими, а самі кримінальні справи проти Дмитра Штиблікова – сфабрикованими. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочину геноциду рф народу України№, - підкреслила Людмила Денісова.

Нагадаємо, в серпні 2021 року Штибліков перебував у СІЗО Лефортово в очікуванні суду у новій справі - про "держзраду".

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