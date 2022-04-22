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Меру Балаклії оголосили підозру в державній зраді

Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом, а потім утік. 

Меру Балаклії оголосили підозру в державній зраді
Мер-зрадник
Фото: Офіс генерального прокурора

Меру Балаклії (Харківщина) Івану Столбовому оголосили підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Підозра оголошена заочно, бо він втік під час війни.

За даними слідства, під час окупації міста в березні Столбовий вирішив перейти на бік ворога. Він добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі, повідомили в Офісі генерального прокурора в Facebook

"28 березня підозрюваний провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, в ході якої агітував своїх заступників до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до РФ в цілому. У цей же день він провів зібрання місцевих мешканців та повідомив про видачу «гуманітарної допомоги» військовими РФ, а також про те, що ним ведуться перемовини з керівництвом окупаційних військ щодо налагодження роботи комунальних служб у місті", – зазначили в повідомленні. 

Нагадаємо, росіяни зайшли в Балаклію 2 березня. Тоді мер обіцяв не співпрацювати з окупантами. Однак уже 7 квітня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Столбовий разом із родиною втікли на територію Росії. 

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