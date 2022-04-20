Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом

Кабмін також погодив нормативний документ щодо роботи реєстрів і нотаріусів під час воєнного стану.

Кабінет Міністрів України погодив і подав до Верховної Ради України законопроєкт щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомив Телеграм-каналі ВРУ.

“Цей законопроєкт регулює таку співпрацю з тим, щоби Міжнародний кримінальний суд міг ефективніше притягувати військовослужбовців російської федерації до кримінальної відповідальності, щоб усі вони рано чи пізно закінчили свою кар’єру в Гаазі”, – зазначив Міністр юстиції України Денис Малюська.

Крім того, Уряд погодив нормативний документ щодо роботи реєстрів і нотаріусів під час воєнного стану.

“Це означає, що вже протягом найближчого часу, найближчими днями буде відкритий ринок нерухомості та буде можливість оформлювати значно більше реєстраційних дій, що стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із обмеженнями, пов’язаними з воєнним станом”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Латвія передала Міжнародному кримінальному суду 100 тисяч євро для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.