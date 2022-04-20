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Зловмисники виманюють у переселенців персональні дані, – Кіберполіція

Щоденно надходить більше десятка звернень з цього приводу.

Кіберполіція застерігає від шахрайства з виплатами грошової допомоги українцям під час воєнного стану.

Як повідомили у поліції, зловмисники за допомогою фішингу виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних виплат

Щоденно до кіберполіції надходить більше десятка звернень з цього приводу.

“Правопорушники роблять розсилку SMS-повідомлень, де розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. В повідомленні шахраї також вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей”, – йдеться у повідомленні.

Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші українців.

Нагадаємо, у Києві чоловік, який утримується у слідчому ізоляторі, ошукав понад 100 волонтерів.

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