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Попередньо домовлено про гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня, – Верещук

Йдеться про евакуацію жінок, дітей і людей похилого віку. 

Попередньо домовлено про гуманітарний коридор з Маріуполя на сьогодні, 20 квітня, – Верещук
Фото: ОПУ

На сьогодні, 20 квітня, вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполя. Йдеться про евакуацію жінок, дітей і людей похилого віку. 

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей і людей похилого віку", – сказала урядовиця. 

Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. 

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь–Мангуш–Бердянськ–Токмак–Оріхів–Запоріжжя. 

"Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями", – додала Верещук.

Раніше командир 36 бригади морпіхів майор Волина попросив світових лідерів врятувати військових і цивільних з "Азовсталі" та евакуювати їх до третіх країн.

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