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Якась хімічна речовина: у 12 українських бійців фіксували проблеми з диханням після атаки окупантів біля Ізюма, - Арестович

Вони мали проблеми з диханням, почервоніння очей та інше.

Якась хімічна речовина: у 12 українських бійців фіксували проблеми з диханням після атаки окупантів біля Ізюма, - Арестович
Фото: скрин відео

У 12 українських військовослужбовців фіксували проблеми з диханням та почервоніння очей після атаки з боку армії РФ у районі Ізюма Харківської області.

Про це в ефірі "Фейгин Live" 19 квітня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"12 солдат, проблеми з диханням, почервоніння очей та інше. В районі Ізюма, умовно кажучи, тип визначити не можуть, бо немає там лабораторії, до якої можна було б швиденько прибігти та поміряти. Смертельних випадків немає. Якась хімічна речовина, нібито, дані були, що була застосована. Це все треба уточнювати", — сказав він. 

Олексій Арестович розповів, що біля Ізюма, на відміну від Маріуполя окупанти застосували "снаряд чи ракету".

"Тут, на відміну від Маріуполя, де було щось з квадрокоптера, була штатна штука - штатний снаряд чи ракета. Ракета навряд, швидше, що снаряд чи інший засіб доставки, треба розбиратися", — повідомив він.

"Можливо, бахнули якусь на місцевості ємність з аміаком або хлором й бійці потрапили під неї. Усяке може бути", — сказав Арестович.

Нагадаємо, вкерівництво перевіряє інформацію про хімічну зброю в Маріуполі. 

Мешканці передмістя Маріуполя поскаржилися на погіршення самопочуття після хіматаки росіян. 

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