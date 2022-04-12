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Військове керівництво перевіряє інформацію про хімічну зброю в Маріуполі, є припущення щодо фосфорних бомб

Ризик застосування хімічної зброї Росією є і достатньо високий.

Військове керівництво перевіряє інформацію про хімічну зброю в Маріуполі, є припущення щодо фосфорних бомб
Ілюстративне зображення
Фото: Маріупольська міська рада

Військове керівництво країни перевіряє інформацію щодо застосування хімічної зброї в Маріуполі. За попередніми припущеннями, росіяни могли застосувати фосфорні бомби, повідомила заступниця міністра оборони Маляр в ефірі телемарафону, пише УП.

"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", – заявила вона.

Маляр підкреслила, що ризик застосування хімічної зброї Росією є і достатньо високий.

Учора Міноборони Великобританії попереджало, що існує висока вірогідність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі. 

Увечері полк "Азов", який разом з морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що близько 21:30 російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

За словами засновника полку Андрія Білецького, постраждали троє бійців. Удару було завдано по заводу "Азовсталь". 

США поки не підтверджують дані про хімічну атаку, Британія перевіряє. 

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