Військове керівництво перевіряє інформацію про хімічну зброю в Маріуполі, є припущення щодо фосфорних бомб

Ризик застосування хімічної зброї Росією є і достатньо високий.

Військове керівництво країни перевіряє інформацію щодо застосування хімічної зброї в Маріуполі. За попередніми припущеннями, росіяни могли застосувати фосфорні бомби, повідомила заступниця міністра оборони Маляр в ефірі телемарафону, пише УП.

"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше", – заявила вона.

Маляр підкреслила, що ризик застосування хімічної зброї Росією є і достатньо високий.

Учора Міноборони Великобританії попереджало, що існує висока вірогідність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі.

Увечері полк "Азов", який разом з морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що близько 21:30 російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

За словами засновника полку Андрія Білецького, постраждали троє бійців. Удару було завдано по заводу "Азовсталь".

США поки не підтверджують дані про хімічну атаку, Британія перевіряє.