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Внаслідок застосування хімічної зброї росіянами постраждали три бійці «Азова», – Білецький

Постраждалі перебувають у задовільному стані.

Внаслідок застосування хімічної зброї росіянами постраждали три бійці «Азова», – Білецький
Андрій Білецький
Фото: Максим Левін

Засновник полку «Азов» Андрій Білецький повідомив, що внаслідок застосування хімічної зброї російською армією у Маріуполі постраждали три бійці «Азова».

Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.

«Якщо говорити про практичну сторону удару хімічною зброєю по «Азовсталі», то вона невелика. Троє людей, бійців-азовців, мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими отруйними хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків», – сказав Андрій Білецький.

Раніше полк «Азов» повідомив, що росіяни використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

За словами Володимира Зеленського, можливе застосування хімічної зброї російськими вимагає жорсткої реакції світу

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