Зеленський: "Ми могли б деблокувати Маріуполь, якби отримали достатньо зброї"

Президент наголосив, що в цьому питанні Україна все ще залежить від постачання, від наших партнерів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для того, щоби Збройні сили могли швидше звільняти від російських окупантів українські міста, зокрема - Маріуполь, необхідно більше зброї, літаків та бронетехніки.

Про це він заявив у відеозверненні.

Зеленський зазначив,що захисники бʼють окупантів "недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою". Але якщо говорити про зброю, то ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів.

"На жаль, ми не отримуємо стільки зброї, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, - щоб деблокувати Маріуполь", - сказав він.

Президент наголосив, що якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але наразі все ще доводиться "домовлятися та переконувати".

"Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії. Як залишиться в історії й наша вдячність. Вдячність тим державам і тим політикам, які реально допомогли. Які не зволікали. Які не торгувалися, коли від допомоги залежало життя", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України, де місцевість відрізняється від попереднього головного фронту війни.

Штати також ведуть перемовини з союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи протиповітряної оборони великої дальності, танки, бронетехніку та артилерію вони можуть надати Україні зі своїх власних запасів.

11 квітня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також анонсувала збільшення Європейським Союзом постачання зброї Україні для протистояння російській агресії.