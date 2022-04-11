Зміна командувача російської армії не виправить стратегічного провалу Кремля, – Білий дім

Рішення Володимира Путіна призначити генерала армії Олександра Дворнікова командувачем російської армії, яка воює проти України, «не виправить того факту, що це стратегічний провал».

Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі, повідомляє CNN.

«Це генерал, який відповідальним за звірства в Сирії, і ми очікуємо, що це буде продовженням того типу звірств, які ми вже бачили в Україні, – сказала вона. – Але, знову ж таки, все пішло не за планом президента Путіна, і ми не очікуємо, що кадрові зміни це виправлять».

Джен Псакі зазначила, що за прогнозами Білого дому росіяни «будуть намагатися оточити та здолати українські сили» на Сході України, куди були війська РФ були стягнуті після безуспішних спроб захопити Київ. При цьому, росіяни продовжать завдавати ракетні удари по решті території України.

«І ми очікуємо, що цей етап конфлікту може тривати довго, і ми не повинні мати ілюзій, що Росія збирається відкоригувати свою тактику та зробити її менш жорстокою», – сказала речниця Білого дому.

Нагадаємо, США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України, де місцевість відрізняється від попереднього головного фронту війни.