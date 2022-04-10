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Змінивши своє військове керівництво, Росія демонструватиме те, "що ми вже бачили в Україні", - Псакі

Прессекретар Білого дому назвала Дворнікова відповідальним за "звірства, які ми бачили в Сирії".

Змінивши своє військове керівництво, Росія демонструватиме те, "що ми вже бачили в Україні", - Псакі
Фото: Kevin Dietsch

Прессекретар Білого дому Джен Псакі в інтерв'ю Fox News  заявила - нове військове керівництво в РФ продовжить демонструвати те, "що ми вже бачили в Україні". "І це те, чого ми очікуємо", - додала Псакі.

Так у США відреагували на призначення Путіним нового генерала, який керуватиме війною з Україною. 

Як передає CNN, генерал армії Олександр Дворніков, командувач Південним військовим округом Росії, був названий командувачем російської військової кампанії в Україні після низки невдач на полі бою та очевидної відсутності координації між групами російських військ на українських територіях.

Псакі також назвала Дворнікова відповідальним за "звірства, які ми бачили в Сирії". Вона наголосила, що продовжують працювати з українською владою, щоб переконатися, що Україна має зброю та допомогу, необхідну для успіху у війні з Росією.

"Цього тижня наш радник з національної безпеки, наш секретар і наш голова Об’єднаного комітету начальників штабів провели двогодинну розмову зі своїми колегами, щоб детально розглянути, що саме вимагали українці, чого вони хотіли, якщо ми не зможемо зустрітися, що їм потрібно. Ми працюємо з нашими союзниками і партнерами так само, як і з С-300 (передача Україні системи ППО С-300 від Словаччини - Ред.)", – сказала Псакі.

Нагадаємо, 8 квітня Словаччина офіційно підтвердила передачу Україні С-300 для протиповітряної оборони.

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