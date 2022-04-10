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​Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на Запоріжжі

Х-29 - радянська ракета класу "повітря - земля" малого радіуса дії.

​Окупанти "високоточною" авіаційною ракетою Х-29 знищили туалет на Запоріжжі
Фото: facebook.com/kommander.nord

У Запорізькій області російська авіаційна ракета Х-29 класу "повітря - земля" знищила туалет на городі.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ"

"Російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря - земля", яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг та кораблів водотоннажністю до 10 тис. тонн і підводних човнів у надводному положенні розвалила еко-туалет на городі поблизу Гуляйполя", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба командування також оприлюднила фото знищеного "важливого інфраструктурнго об’єкту".

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Нагадаємо, Х-29 - радянська високоточна авіаційна ракета класу "повітря - земля" малого радіуса дії. Росіяни використовували ракети Х-29Л під час бомбардування Сирії.

У 2017 році російські військові в окупованому Криму випадково запустили керовану ракету Х-29ТД. Про цей інцидент стало відомо тільки зараз завдяки судовому розгляду.

Двоє техніків на військовому аеродромі біля міста Сакі здійснювали контроль за технічним станом авіаційних керованих засобів ураження, зокрема двох ракет Х-29ТД, з якими перед цим здійснював виліт винищувачів Су-30СМ. Під час робіт відбулося випадкове спрацьовування, в результаті якого ракета, що має довжину близько 4 м і вагу близько 700 кг (приблизно 100 кг припадає на вибухову речовину бойової частини), знесла ворота і частину стіни ангара, знищивши на шляху апаратуру і ще одну аналогічну ракету.

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