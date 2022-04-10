У Пензенській області РФ у таборі утримують понад 400 примусово депортованих маріупольців

У Пензенській області Росії облаштували табір, у якому утримують понад 400 примусово депортованих з України жителів Маріуполя.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

"Сьогодні провела розмову з громадянами РФ, які підтримують Україну. Вони повідомили про табір для примусово депортованих з України маріупольців у Пензенській області. Це установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом і під охороною, на в’їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена – виходити з табору заборонено", - написала вона у фейсбуці.

Зараз у таборі перебувають понад 400 українських громадян - здебільшого жінки і 147 дітей різного віку, включаючи немовлят. Днями очікується ще партія примусово вивезених, орієнтовно 150 осіб.

"Наші громадяни перебувають у вкрай важкому та пригніченому стані. Не знають своєї долі, в який регіон РФ і коли везтимуть. Жодної інформації їм не надають", - наголосила омбудсман.

Денісова також розповіла, що люди живуть у таборі вже кілька тижнів. Вони не мають необхідного одягу, взуття, навіть білизни. Фактично їх забрали з підвалів у чому були – в зимових речах. Їм не вистачає дитячого харчування та предметів особистої гігієни. Жінки готують їжу з того, що їм видають.

До табору приїжджали представники російського Сбербанку, які збирали списки на оформлення карткових рахунків, говорили, що перерахують по 10 тисяч рублів, але цього не сталося.

Маріупольців відвідали російські активісти, які розповіли Денісовій про ситуацію. За їхніми словами, в таборі є також іноземні студенти з Туркменістану, які переховувались у бомбосховищі під студентським гуртожитком у Маріуполі, а потім самотужки добралися на тимчасово окуповану територію Донецької області, звідки їх примусово доправили до РФ. На відміну від українців, їм дозволено виходити за межі табору.

Наразі відомо, що в Пензенській області діють ще три подібні табори, до яких ще в лютому, перед війною, були вивезені мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей (майже 90 тисяч осіб).

За інформацією активістів, українців насильно переміщують до різних регіонів РФ, зокрема й до Хабаровська.

"Примусова депортація та позбавлення наших громадян основоположних прав на гідні умови перебування, свободу пересування, інформацію є грубим порушенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - наголосила Денісова.

Вона звернулась до Міжнародного Комітету Червоного Хреста і закликала невідкладно надати гуманітарну допомогу громадянам та сприяти якомога швидшому поверненню їх в Україну.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що майже 40 тисяч мешканців Маріуполя було вивезено до Росії або на окуповану територію Донбасу. Підрахунок депортованих ускладнено тим, що в людей забирають українські документи.

Однією з примусово вивезених окупантами мешканців Маріуполя є 12-річна сирота Кіра Обединська. Вона депортована до Донецька разом з людьми, з якими перебувала у сховищі. Її батько, чемпіон України з водного поло Євген Обединський, загинув 17 березня під час авіабомбардування в Маріуполі, маму Кіра втратила ще немовлям. Крім того, окупанти насильно вивезли до РФ персонал і пацієнтів пологових будинків Маріуполя.