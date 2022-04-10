Президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію в Маріуполі, висловив упевненість в тому, що близькість переговорів з Путіним залежатиме від того, наскільки довго ЗСУ будуть утримувати свої позиції в цьому місті.

Про це сказав Зеленський в інтерв'ю APNews, опублікованому в неділю, 10 квітня.

"Маріуполь ~ це серце цієї війни на сьогодні. Воно б'ється. Ми воюємо. Ми сильні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть слабші позиції. Що сильніша наша позиція в Маріуполі, то сильнішою буде наша позиція на сході держави. І наші позиції будуть сильнішими в ООС. І, якщо вони будуть сильнішими, то і стіл переговорів буде для нас ближчим, і у нас будуть переваги в діалозі з РФ", – сказав він.

Водночас, як зазначив глава держави, якщо позиції України будуть слабшати, зустріч з президентом Росії Путіним може не відбутися.

"Якщо у нас ситуація буде слабкою у всіх цих напрямках, то і ми можемо не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія буде робити всі ті кроки, які можуть привести знову в ті місця, які ми вже деокупували. Вони можуть піти і на це. І там вже наша ситуація в переговорах буде слабшою. І навіть, може, нецікавою для РФ. Так може бути. На жаль. Але ми віримо в інший результат, в нашу перемогу", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська влаштували в Маріуполі "зачистку" і вбивають мирних мешканців просто на вулицях, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Також окупанти запустили в Маріуполі мобільні крематорії "для замітання слідів" знищення цивільних людей. За оцінкою міськради, жертвами росіян могли стати десятки тисяч мирних мешканців Маріуполя.