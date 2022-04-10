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Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко

Вороги також примусово мобілізують чоловіків та масово спалюють убитих ними мирних. 

Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко
Маріуполь
Фото: АЗОВ

Російські окупаційні війська влаштували в Маріуполі "зачистку" і вбивають мирних мешканців просто на вулицях. Всіх, хто любить Україну і не скорився окупантам, росіяни вважають "нацистами", повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни встановили в Маріуполі декілька блок-постів – переважно в Кальміуському та Центральному районах. Вони вбивають містян і навіть публікують свої фотографії поруч із загиблими. На одному з фото ворог стоїть поруч із убитим на дорозі чоловіком у цивільному одязі. 

"По-друге, зачистка – це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", – повідомив Андрющенко.

Крім того, ворог проводить "зачистку" примусовою мобілізацією чоловіків до лав бойовиків "ДНР". 

Андрющенко також підтвердив, що в Маріуполь надіслали кадировців. Вони є частиною підрозділу росгвардії. 

Нагадаємо, окупанти запустили в Маріуполі мобільні крематорії "для замітання слідів" знищення цивільних людей.

Після того, як докази масових убивств мирних мешканців у Бучі шокували весь світ, вище керівництво Росії наказало знищити всі свідоцтва злочинців своєї армії в Маріуполі. За оцінкою міськради, жертвами росіян могли стати десятки тисяч мирних мешканців Маріуполя. 

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