Росіяни влаштували в Маріуполі "зачистку від нацистів" і вбивають людей просто на вулицях, – Андрющенко

Вороги також примусово мобілізують чоловіків та масово спалюють убитих ними мирних.

Російські окупаційні війська влаштували в Маріуполі "зачистку" і вбивають мирних мешканців просто на вулицях. Всіх, хто любить Україну і не скорився окупантам, росіяни вважають "нацистами", повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни встановили в Маріуполі декілька блок-постів – переважно в Кальміуському та Центральному районах. Вони вбивають містян і навіть публікують свої фотографії поруч із загиблими. На одному з фото ворог стоїть поруч із убитим на дорозі чоловіком у цивільному одязі.

"По-друге, зачистка – це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердила інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", – повідомив Андрющенко.

Крім того, ворог проводить "зачистку" примусовою мобілізацією чоловіків до лав бойовиків "ДНР".

Андрющенко також підтвердив, що в Маріуполь надіслали кадировців. Вони є частиною підрозділу росгвардії.

Нагадаємо, окупанти запустили в Маріуполі мобільні крематорії "для замітання слідів" знищення цивільних людей.

Після того, як докази масових убивств мирних мешканців у Бучі шокували весь світ, вище керівництво Росії наказало знищити всі свідоцтва злочинців своєї армії в Маріуполі. За оцінкою міськради, жертвами росіян могли стати десятки тисяч мирних мешканців Маріуполя.